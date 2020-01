Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in domeniul imobiliar spun ca, in 2020, pretul locuintelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Cluj-Napoca este orasul din Romania cu cele mai scumpe locuinte, urmat de Bucuresti, Timisoara…

- Aproape 28.000 de persoane au vizitat in anul 2019 Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cifra ce reprezinta o usoara crestere fata de 2018. “Anul 2019 a adus la Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare un numar de 27.895 vizitatori, cifra ce prezinta o usoara crestere…

- Pentru arheologi, timpul lor se masoara in decenii, iar al fantomelor de piatra dupa care alearga, in milenii. Aceasta este povestea echipei profesorului Marin Carciumaru, care a descoperit anul acesta, langa Piatra Neamț, singura statuie intacta din paleolitic dezgropata in lume in ultimii 100 de ani.…

- Caravana "Centenarul Filmului Romanesc", care a inceput in luna februarie a anului trecut, se va incheia, la sfarsitul acestei saptamani, cu proiectia unor filme la Cernauti (Ucraina), a anuntat, miercuri, initiatorul evenimentului, Asociatia ARTIS. Proiectul, care a fost finantat de Primaria…

- Romanii s-au adunat de Ziua Nationala in apropierea Turnului Eiffel This aerial view taken on September 17, 2019 over at the Parc Andre Citroen in Paris shows the river Seine, the Eiffel tower, and La Defense district. Thomas SAMSON / AFP La Paris, românii s-au adunat de Ziua Nationala…

- Nationala Romaniei va evolua in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria, daca va reusi sa se califice la EURO 2020 la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Complexul Expozitional...

- Italienii din Romania reprezinta o minoritate etnica, numarand puțin peste 3000 de persoane, conform recensamantului din 2011. Italienii se afla dispersați intr-un mod relativ uniform pe teritoriul țarii, in Moldova comunitați aflandu-se la Falticeni, Roman, Iași, Suceava, Bacau, Piatra Neamț etc. In…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) cere lansarea unui program național pentru vaccinarea populației expuse riscului de imbolnavire cu difterie. Este doar una dintre masurile cerute medicii de familie pentru prevenirea și combaterea bolii aparute in Ucraina, la granița cu Romania. SNMF…