- Pastele Blajinilor este sarbatorit si astazi in mai multe localitati din tara. Biserica insa recomanda pomenirea mortilor in ziua de luni, dupa saptamana luminata. In aceasta zi crestinii se roaga pentru raposati si impart pomene.

- Despre semnificatia speciala a acestor zile si salutul pe care si-l adreseaza crestinii de Paste, vorbesc in aceasta seara la emisiunea "In fata ta" reprezentantii Patriarhiei si ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice.

- A pleca in graba, a se cara, a pedala, a face pasi, a plimba ursul, toate sunt expresii similare cu „a spala putina”. Daca toate celelalte au o oarecare logica si e usor de dibuit sensul lor, cea din urma nu are nicio legatura cu sensul in care este folosita.

- Desi expresia sugereaza imaginea unui rege umbland de-a valma prin balarii, in esenta este vorba despre descrierea unui obicei feudal caree n-are nicio treaba nici cu loboda si nici cu vreun domnitor. Exista si o interpretare care se refera la curgerea nestavilita a apei, ba chiar si una, de-a dreptul…

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne descrie cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim, sa ne spunem Hristos A Inviat! Fiecare lumanare sa reaprinda flacara speranței intr-un maine mai bun. Va urez tuturor albaiulienilor,…

- 1 aprilie este o zi in care se fac diferite farse sau pacaleli. Trimiterea la o intalnire inutila a prietenilor sau alte farse similare sunt cunoscute, in cele mai multe tari europene, inca din secolul al XVI-lea. Originea sarbatorii de 1 aprilie este plasata de unii istorici in Evul Mediu, cand Sfantul…

- Pe data de 15 martie, in fiecare an, crestinii ii praznuiesc pe Sfantul Agapie si pe cei sapte mecenici. Acestia au trait in vremea imparatului Diocletian si au suferit mult, totul in numele credintei. Ei si-au marturisit credinta in Hristos si si-au gasit sfarsitul fiind ucisi prin decapitare.

- Va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.Bunaoara, despre cuvantul "grant". Si despre realitatea pe care o defineste.