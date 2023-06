Ce semnifică Lacrima pentru Tecsan? – Cu toți am ucis cu sânge rece sentimente Tecsan revine cu ”Lacrima”, o piesa in care se explica ”cum de la o lacrima se poate ajunge la crima”. Maestrul cuvintelor puse in versuri revine din nou in atenția fanilor sai, dar acum singur, dupa colaborarea cu Cortes. Tecsan ne aduce astfel o noua melodie care te va pune pe ganduri atunci cand ii vei asculta versurile, caci totul pornește inca de la titlul melodie. Cea mai noua piesa semnata de Tecsan se numește ”Lacrima” și inca de cand ii auzi titlul te duce imediat cu gandul la un joc de cuvinte. Ceea ce s-a și intamplat cu compozitorul ei, caci versurile au fost scrise de Tecsan iar la… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

