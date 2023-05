Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03.50, pe DN1C-E576, in localitatea Jucu de Mijloc. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat ca un tanar in varsta de 19 ani, din județul Maramureș, care se deplasa dinspre Gherla inspre Cluj-Napoca, la km 17+847m…

- Accident cumplit provocat de catre un tanar din Alba, „alcoolizat” și fara permis: Ce pedeapsa a primit dupa ce a cauzat decesul prietenului sau Accident cumplit provocat de catre un tanar din Alba, „alcoolizat” și fara permis: Ce pedeapsa a primit dupa ce a cauzat decesul prietenului sau Un acord de…

- Un barbat din Iasi este la capatul puterilor dupa ce, din cauza unei tamponari in care nu a fost vinovat, a ajuns cu masina in service si a aflat ca trebuie sa plateasca peste 60 de mii de lei. Autoturismul este pus sub sechestru Dorin Rotariu, un barbat din Iasi, a fost implicat intr-un accident […]…

- Cinci oameni au avut de suferit dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul și s-a rasturnat. Autoturismul circula spre Poiana Brașov. Alerta s-a dat in cursul nopții de marți spre miercuri. Iar la fața locului au intervenit cadrele medicale, dar și oamenii legii. Polițiștii au fost sesizați…

- Autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de un șofer in varsta de 20 de ani a parasit sambata noaptea partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod și s-a rasturnat. Doi pasageri, de 16 și 17 ani, au fost raniți, anunța Mediafax.„Autoturismul condus, pe direcția Buzau catre Ramnicu…

- O mașina Google Street View a fost implicata intr-un accident in localitatea Ovidiu, județul Constanța. Se pare ca autoturismul nu ar fi acordat prioritate unei alte mașini, iar impactul nu a putut fi evitat.

- O mașina a fost implicata intr-un accident rutier produs miercuri dimineața intre localitațile Santioana și Țaga. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 7, in condiții de carosabil umed. In urma apelului la 112 au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej și echipaje de la Mociu. La fața…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri dimineața, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava. Autoturismul in care se aflau cei cinci tineri a intrat intr-un cap de pod, intre Dumbraveni și Verești. O persoana a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele…