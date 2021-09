Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Horatiu Malaele a sustinut sambata seara un spectacol pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, la finalul caruia a primit Premiul Special din partea organizatorilor Festivalului Serile Filmului Romanesc. Evenimentul s-a dorit a fi o reuniune intre invitatii speciali ai editiilor…

- La data de 11 august 2021, in jurul orei 04.00, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, de catre o femeie, de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, ar fi primit amenințari cu moartea, prin intermediul unei rețele de socializare, de la un barbat, de 30 de ani, din Alba Iulia.In urma…

- Cercetatorii de la Bitdefender au depistat o noua campanie de mesaje inșelatoare care pretind a veni de la Poșta Romana, trimise de catre atacatori cu scopul de a convinge destinatarii sa plateasca o taxa suplimentara pentru a primi un colet. Mii de email-uri frauduloase in care oamenii sunt notificați…

- Mai multe familii din localitațile Sohodol, Ocoliș, Runc și Carpiniș, zone lovite de inundații, au primit din partea Filialei Crucea Roșie Alba pachete igienico sanitare și alimente. In dimineața zilei de vineri, o echipa alcatuita din 14 angajați și voluntari ai Filialei de Cruce Roșie Alba și Sibiu…

- Dosarul celor 44 de persoane cercetate in dosarul celor 69 de perchezitii efectuate la data de 11 noiembrie 2020 a primit un nou termen in instanta Cauza se va afla in atentia judecatorilor de la Tribunalul Constanta pe data de 12 august 2021, cand vor fi analizate masurile preventive dispuse. Amintim…

- Rezultatele unui amplu studiu britanic arata ca persoanele care au incheiat schema de vaccinare impotriva coronavirusului au de trei ori mai putine sanse sa se imbolnaveasca, comparativ cu cele care nu sunt imunizate, scrie AFP, citata de News . Studiul a fost realizat de Imperial College din Londra…

- Biroul Național de Statistica a anunțat ca in ianuarie-iunie curent s-au eliberat 1 844 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, in creștere cu 56,7% fața de ianuarie-iunie anul trecut, transmite MOLDPRES. In profil regional, in ianuarie-iunie 2021, creșterea numarului…

- Noul ambasador al Romaniei la Washington, Andrei Muraru, spune ca a fost primit la Departamentul de Stat al SUA la mai puțin de 24 de ore de la sosire, ceea ce demonstreaza importanța pe care SUA o acorda relației cu Romania.