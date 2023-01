Stiri pe aceeasi tema

- Noul sistem de impozitare locala a cladirilor deținute de persoanele fizice și persoanele juridice va fi amanat pentru anul 2025, reiese dintr-un proiect de lege adoptat azi de Camera Deputaților. Totodata, sistemul actual de impozitare locala a cladirilor va ramane neschimbat in 2023 și in 2024. In…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunoștința publica faptul ca in ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului…

- ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante, conform unui comunicat de presa. Potrivit sursei citate, conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat o speța in care s-a pus problema invocarii prescripției, ca urmare a modicarii legii penale. Elena Udrea și alți inculpați ar putea fi eliberata pentru ca va interveni prescripția. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte…

- Autoritatea Electorala Permanenta va prezenta in sedinta de guvern, de joi, o informare privind localitatile in care sunt indeplinite conditiile pentru organizarea alegerilor partiale pentru primar si consiliul local. “In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1), art. 149 alin. (8) si art. 160…

- La data de 18 octombrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au intocmit dosar penal unui tanar din comuna Napradea, care ar fi condus cu permisul reținut. In fapt, tanarul de 22 de ani a fost identificat in trafic, in municipiul Zalau, la data de 15 octombrie a.c., conducand sub influența…

- La data de 11 octombrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Crasna au identificat doua persoane banuite de talharie calificata, iar fața de una dintre ele s-a dispus masura reținerii, pentru 24 de ore. La data de 9 octombrie a.c., ora 23:03, polițiștii secției au fost sesizați. prin apel 112,…