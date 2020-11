Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 6 are un contract cadru prin care ar trebui sa cheltuiasca 500.000 de euro pe iluminatul de Craciun. Noul primar, Ciprian Ciucu, spune ca a vazut conceptul și i se pare „de prost gust” și...

- Nicușor Dan, proaspat ales in funcția de primar al Capitalei, a anunțat ca urmeaza controale masive la terase. Totodata, vor fi verificate și mijloacele de transport pentru a vedea daca persoanele care intra in Bucuresti poarta sau nu masca de protecție.

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Anunțul trist al dimineții vine din partea primarului Sectorului 6, care a anunțat depistarea mai multor cazuri de COVID-19 intr-o creșa din sector. In urma controalelor efectuate, Ciprian Ciucu, a convocat imediat Consiliul Local pentru Situații de Urgența, luand decizia de a inchide creșa cu pricina.…

- Toate conditiile legale au fost respectate pentru numirea lui Traian Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, a spus vineri seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Asupra probitatii morale si competentelor profesionale ale domnului Traian Berbeceanu nu cred ca exista dubii in spatiul…

- Ciprian Ciucu, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 6 al Capitalei, anunta ca reia campania electorala dupa ce rezultatul testului sau pentru coronavirus a iesit negativ. "Rezultatul testului este negativ. Reiau campania electorala si intalnirile cu cetatenii. Evident, ca…

- In urma cu trei saptamani, Primarul General al Capitalei anunța demararea unui nou proiect ce-i viza direct pe pacienții din București vindecați de COVID-19 și posibilii donatori de plasma pentru alți pacienți infectați. De maine se dau 1.000 de euro pentru bucureșteni Conform proiectului, Gabriela…