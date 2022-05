Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica de 6,5% an/an din primul trimestru din 2022 a fost o surpriza pentru toata lumea. Pana la datele detaliate privind avansul PIB, din datele macro lunare, consumul pare sa fie responsabil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scumpirile ne invața sa traim altfel. Trebuie sa consumam mai puțin, sa cumparam doar strictul necesar, sa renegociem contracte și sa cautam producatorii care ofera cele mai ieftine marfuri. Clienții, comercianții și producatorii sunt intr-o cursa a prețurilor.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia si explozia preturilor la energie si materii prime a impus revizuirea prognozelor de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023, in timp ce inflatia este prognozata sa ajunga la valori record, a anuntat luni Comisia Europeana in noile sale previziuni,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in scadere estimarea de crestere a economiei romanesti pentru acest an. Este vorba despre o scadere cu 1,4 puncte procentuale, de la 4,3% cat previziona anterior la 2,9%.

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, ofera o perspectiva interesanta situației in care se afla Romania din punct de vedere economic. Intr-o perioada in care exista temeri referitoare la creșterea economica, iar industria inregistreaza cea…

- Creșterea PIB in Romania poate atinge 2,1 la suta in anul 2022, estimeaza casa de brokeraj XTB. Presiunile inflaționiste, un nivel mai ridicat de incertitudine și dificultațile unor economii importante pentru comerțul Romaniei, cum ar fi Germania, Italia și alte țari din UE, sporesc riscul de a vedea…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate, potrivit unei…

- Produsul intern brut a crescut cu 5,9% in 2021, in comparație cu anul 2020. In trimestrul IV 2021, PIB a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,1%1 comparativ cu trimestrul III 2021. Fata de acelasi trimestru din anul 2020, PIB a inregistrat o crestere cu 2,4% pe seria bruta si de 3,9% pe seria ajustata…