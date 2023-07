Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit duminica in Regatul Unit, unde se va intalni cu regele Charles al III-lea si cu prim-ministrul Rishi Sunak inainte de a se indrepta catre summitul NATO de la Vilnius, apoi in Finlanda, relateaza AFP, citat de Agerpres.Liderul democrat, care a decolat la bordul…

- ULTIMA ORA… Aseara tarziu, medicii care se ingrijeau de micuța accidentata, in urma cu cateva zile, in suburbia Gura Bustei, au fost nevoiți sa o declare in moarte cerebrala. De asemenea, cadrele medicale au discutat cu parinții și aceștia și-au dat acordul pentru prelevarea de organe. Altfel spus,…

- TRAGEDIE… O fetița a fost luata cu fulgi cu tot de un șofer inconștient, care circula cu viteza pe o strada din suburbia Gura Bustei. Inconștient, acesta a și fugit ca un las a fugit de la locul accidentului. Dupa cum se vede pe filmarile obținute de Vremea Noua acesta nu a franat deloc dupa […] Articolul…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Pe data de 23 septembrie 2022, o fata de 12 ani pe nume Esmeralda a ieșit din baia fetelor de la o școala gimnaziala din Tapachula, Mexic. Apoi, a leșinat. Prietena ei, Diala, a ieșit dupa ea și, la randul ei, a leșinat. In urmatoarele doua luni, episoade similare au fost raportate la cel puțin șase…

- NU S-A PUTUT!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a vrut sa introduca in țara o arma neinregistrata, pentru care nu deținea autorizație. Barbatul a ascuns arma in cotiera…

- Liderul UDMR considera ca este necesara o discutie cu magistratii, iar renuntarea la pensiile speciale ar trebui sa se faca etapizat. ”In 2021 am propus prima data, dupa aceea in 2022, o dezbatere despre aceste pensii, zic eu de serviciu, nu speciale. Ideea era urmatoarea: cei care se afla in serviciul…

- Ginger Lane era acasa cu mama ei in apartamentul lor din Berlin in primavara anului 1943, cand a sosit Gestapo-ul. Mama ei, Lina Weber, a fost urcata intr-o mașina neagra și dusa la Auschwitz. A fost ultima data cand Ginger a vazut-o in viața.