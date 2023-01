Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost aruncata in strada in Ajun de Anul Nou in Italia, fara telefon și fara niciun ban in buzunar. Fiindca familia care a alungat-o a fost aspru criticata, aceasta a prezentat și propria versiune a intamplarii. Fiica batranei susține ca romanca a furat bijuterii, blanuri și argintarie.

- Totul s-a intamplat in Ajun de Anul Nou. Femeia s-a trezit pe strada, in miez de noapte, fara niciun ban in buzunar. și fara telefon. Romanca lucrase la familia care a gonit-o doar o luna. „Așa fac mulți italieni. Te țin in proba și apoi te gonesc".

- Tragedie intr-o familie din Botoșani. Gabriela a fost gasita moarta in casa unde lucra ca badanta. Familia are nevoie de ajutor Vestea ca mama ei nu mai este a cazut ca un trasnet peste Anca, o femeie din municipiul Botoșani. Un telefon primit la miezul nopții anunța lapidar ca Gabriela Caeru a fost…

- Familia unei tinere romance care a murit in Italia in urma unui șoc septic cauzat de un ulcer duodenal perforat, a depus plangere pentru omor din culpa. Sora tinerei a sunat de patru ori la urgențe, incercand disperata sa-și salveze sora care se stingea in ochii ei, dar medicii ar fi sosit abia dupa…

