- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca tematica de examen pentru evaluarea nationala si bacalaureat va fi adaptata la realitatile acestui an si „va fi anuntata din timp”. „Atata vreme cat elevii, parintii, profesorii solicita ca examenele nationale sa fie sustinute la datele planificate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca tematica de examen pentru evaluarea nationala si bacalaureat va fi adaptata la realitatile acestui an si „va fi anuntata din timp”. „Atata vreme cat elevii, parintii, profesorii solicita ca examenele nationale sa fie sustinute la datele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca profesorii cu "vulnerabilitati certificate medical" vor putea preda online. "Cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, chiar daca vom adauga componente de online in perioada…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, in urma consultarilor cu reprezentantii elevilor, profesorilor si parintilor, s-a stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a se asigura relevanta lor. „Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile…

- Examenele naționale nu vor fi decalate in 2021, a anunțat ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat in urma unei ședințe cu sindicaliștii din educație ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul trebuie sa aiba loc la datele planificate, chiar daca ne aflam in pandmeie de coronavirus.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat joi, dupa o intalnire cu reprezentanții elevilor, studenților, parinților și sindicatelor, faptul ca școlile sa fie redeschise din data de 8 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice. De asemenea, acesta a stabilit un caledar pentru recuperarea materiei.…

- Ministrul a precizat ca, deși prelungirea se putea face pana la finalul anului școlar, a refuzat, pentru ca dorește deschiderea cat mai repede a școlilor.„Avem maine (miercuri – n.red.) ședința de guvern. Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput…

- ”Este o intrebare absolut fireasca dupa 300 de zile de pandemie, un raspuns mult așteptat de milioane de elevi, studenți, profesori, parinți. Neavand un glob de cristal, nu vom putea ști care va fi rata de infectare la mijlocul lunii ianuarie, dupa vacanța, cand au fost petreceri de Revelion. E vorba…