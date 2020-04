Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca pe timpul starii de alerta cetațenii nu pot fi amendați, cum se intampla pe timpul starii de urgența. De asemenea, nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cele care sunt acum in vigoare expira odata cu starea de urgența.

- Polițiștii aplica amenzi dupa bunul plac. O spune extrem de clar Avocatul Poporului, Renate Weber"Nu, trebuie sa existe o proporționalitate in acțiunile pe care le fac autoritațile. Deocamdata am vazut ca aceasta proporționalitate nu exista deloc cind e vorba de contravenții și de sancțiunile…

- Vezi cum ar putea fi anulate amenzile uriase, date in baza ordonantelor militare. Explicatia fostului presedinte CCR: „S-a sarit calul” Amenzile pentru incalcarea ordonantelor militare sunt prea mari raportat la cat castiga populatia. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 326 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii au depistat,…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, a declarat, pentru AGERPRES, ca prevederile din decretul privind instituirea starii de urgenta, semnat de presedintele Klaus Iohannis, sunt in limitele constitutionale."Ce s-a prezentat este in ordine, este in limitele…

- Avocatii Sorinei Pintea solicita oficial explicatii directorului Centrului de retinere si arestare preventiva a Politiei Capitalei, dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a explicat miercuri, in urma demiterii guvernului Orban prin adoptarea motiunii de cenzura introduse de PSD, ce se va intampla cu ordonantele de urgenta formulate de PNL marti seara. Ordonantele nu au apucat sa fie publicate…

- Ziarul Unirea FOTO| Stare de alerta pe cursul superior al Arieșului Mare. Autoritațile, in frunte cu prefectul județului Alba, s-au deplasat in zona FOTO| Stare de alerta pe cursul superior al Arieșului Mare. Autoritațile, in frunte cu prefectul județului Alba, s-au deplasat in zona Desfașurare de forțe…