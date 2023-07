Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan a petrecut tot mai mult timp in compania lui Romeo și se pare ca s-au apropiat tot mai mult. Dupa ce a fost consolata de ispita, ca urmare a gesturilor facute de iubitul ei pentru ispita Daria, Romeo a marturisit ca il afecteaza sa o vada pe Ema Oprișan cat de mult sufera.

- A venit cel mai incendiar moment al serii! Concurenții au urmarit imaginile cu partenerele lor, iar cel deranjat de ceea ce a vazut a fost Razvan Kovacs. Iubitul Emei Oprișan nu a fost enervat de vreo ipostaza nepotrivita cu ea, ci de faptul ca și-a dorit ca Romeo sa ramana pe Insula Iubirii și sa nu…

- Dupa bonfire, fetele au ajuns la vila lor, moment in care au aparut anumite discuții. Protagonistele sunt Ema Oprișan și Bianca Giurca, asta dupa ce ambele și-au dat cu parerea despre relațiile lor. Iubita lui Razvan Kovacs este convinsa ca relația Biancai cu Marius Moise nu va dura prea mult și ca,…

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus atat momente bune in emisiune, cat și momente deranjante. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au discutat despre cele intamplate cu doar o seara in urma. A fost momentul in care Maria și Livia…

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe apropieri in emisiune. Ei bine, Marius și ispita Oana s-au apropiat foarte mult și au inceput sa petreaca tot mai mult timp impreuna. Concurentul a uitat de iubita lui, Bianca, și a complimentat-o pe ispita. Iata…

- Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Imediat dupa ce au inspectat vila in care vor locui baieții alaturi de ispite, au aparut și primele impresii. Radu Valcan i-a intrebat pe fiecare in parte ce parere…

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, sezonul 7, fetele au vizitat vila baieților, acolo unde vor petrece cele 21 de zile alaturi de ispite. Partenerele lor au ramas uimite de atunci cand au observat ca baieții au paturi matrimoniale.