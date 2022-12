Stiri pe aceeasi tema

- Varsta standard de pensionare in Republica Moldova, de 63 de ani la barbați și de 60 de ani la femei, este printre cele mai mici in zona Europei Centrale și de Est, conform datelor furnizate de platforma TradingEconomics.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) solicita premierului Nicolae Ciuca indexarea pensiilor militarilor cu rata inflatiei, majorarea normei de hrana si aplicarea in integralitate a legii-cadru a salarizarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Antena 3, ca este o discutie in ceea ce priveste marirea varstei de pensionare si va trebui sa se vina cu o decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, ca, din datele pe care le are, modificarile avute in vedere in domeniul sistemului de pensii, inclusiv in ceea ce priveste varsta, nu vor cuprinde elemente de schimbare "brusca", care sa genereze "dezechilibre". Fii la curent…

- Banca Mondiala și Ministerul Muncii au finalizat propunerile privind reforma pensiilor, jalon din PNRR care trebuie adoptat pana la finalul anului. Propunerile fac referire și la pensiile speciale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, marti, ca trebuie revenit "la normalitate" in privinta pensiilor si a varstei de pensionare, argumentand ca jalonul care se refera la reforma pensiilor nu va fi eliminat din PNRR sub nicio forma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pensiile speciale nu se pune in discutie sa fie eliminate, insa acestea pot fi asezate intr-o anumita normalitate, a declarat, luni ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Incepand cu luna ianuarie a anului 2023, varsta de pensionare se majoreaza in Romania, in conformitate cu legislația aflata in vigoare. Mai exact, din ianuarie 2023, femeile vor ieși mai tarziu la pensie, cu... Citește AICI la cat SE MAJOREAZA varsta de pensionare pentru femei, incepand cu anul 2023...…