Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare "kurzarbeit" (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a anunțat marti, pe pagina…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, marti, ca odata cu ridicarea starii de alerta, incepand de miercuri, nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ramane in vigoare masura „kurzarbeit”, inca trei luni de la ridicarea starii de alerta. De asemenea, nu mai sunt obligatorii decalarea programului de…

- Dispare șomajul tehnic, bugetarii nu mai pot fi angajați fara concurs. Ministrul Muncii, anunț despre ridicarea starii de alerta Ministrul Muncii Marius Budai a precizat marți ce schimbari aduce pe piața muncii ridicarea starii de alerta. Acesta susține ca nu se va mai acorda șomaj tehnic, dar ca ramane…

- ”Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale! Astfel, nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ramane in vigoare „kurzarbeit” (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta”, a scris ministrul Muncii, pe Facebook. …

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut un anunt important, marti, 08 martie, dupa ridicarea starii de alerta. Odata cu ridicarea starii de alerta, incepand de miercuri, nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ramane in vigoare masura "kurzarbeit", inca trei luni de la ridicarea starii de alerta.Nu mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a scris, luni, pe Facebook, ca Guvernul a modificat legislatia pentru ca toti cetatenii ucraineni care intra in tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara niciun aviz sau restrictie. "Contam pe sprijinul Uniunii Europene pentru a ne ajuta cu decontarea…

- ”Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Asa cum am promis, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este implicat in aplicarea PNRR si continua,…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a transmis, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook. „Ca urmare a intrebarilor aparute in spatiul public…