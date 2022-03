Stiri pe aceeasi tema

- Unul din trei IMM-uri disponibilizeaza in aceasta perioada și unul din 10 se inchide, arata un studiu citat de Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMM).

- De azi, amenzi mai mari pentru șoferii iresponsabili! Ce modificari au fost aduse Codului rutier. Codul Rutier se schimba de astazi, 1 februarie 2022, iar comportamentul agresiv in trafic va fi pedepsit dur, astfel ca șoferii trebuie sa cunoasca modificarile care s-au produs. Amenzile pentru șoferii…

- Apar reguli noi in Codul Rutier pentru cei care iși imprumuta mașina. Astfel, șoferii care nu spun cui au dat mașina risca amenzi uriașe. Adica in acest caz nu se va mai aplica regula de acum a plații, in termen de 15 zile, a jumatate din minimul amenzii. Ci se va plati exact cat este […] The post COD…

- Trustul de presa City Publishing nu va continua publicarea brandului National Geographic in Romania. Asta inseamna ca, „cel putin deocamdata, revista dedicata stiintei, explorarilor si aventurii, care conecteaza curiosii de pe intreaga planeta, nu va mai aparea in tara noastra”, a anuntat, intr-un…

- Romania, odata cu semnarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), și-a asumat mai multe modificari la Legea Pensiilor. Printre aceste asumari se numara și reglementarile privind pensiile administrate privat. Aceste noi reglementari au roluil de a asigura o stabilitate a sistemului de…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi modificat, dupa ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede un nou sistem de amenzi pentru soferii romani care incalca regulile de circulatie, scrie antena3.ro. Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat daca proiectul de lege adoptat tacit de Senat…

- Mulți romani iși doresc sa se mute in propriul apartament, astfel ca sunt in cautare de locuințe cat mai bune pentru stilul de viața pe care il au. Cu toate acestea, vești neplacute vin din partea domeniului imobiliarelor. Anul 2022 nu o sa fie unul chiar așa de profitabil pentru numeroase persoane.…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat in curand, daca proiectul de lege adoptat deja de Senat va trece de Camera Deputatilor, apoi va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial. Proiectul de lege prevede ca drumurile publice din țara sa fie monitorizate video de Politia Romana, astfel…