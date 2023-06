Stiri pe aceeasi tema

- Primar și pompier voluntar. Este vorba de Florin Virgil Doca, primarul comunei Valea Marului (Galați), care de zeci ani intervine impreuna cu echipa de pompieri la stingerea incendiilor din localitate și din imprejurimi.

- Invazia Rusiei in Ucraina informeaza calculele Chinei cu privire la o posibila invazie a Taiwanului, a declarat, 10 mai, miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru CNN . „Ceea ce se intampla in Europa conteaza pentru Asia, iar ceea ce se intampla in Asia conteaza pentru Europa”,…

- Vedem pe tarabele din Botosani roșii mari, frumoase. De Buzau, de Galați sau din alte locuri cunoscute ca tradiționale in cultivarea legumelor. Insa nu ne gandim ce se ascunde dincolo de culoarea aparent sanatoasa a roșiilor.

- Traian Preoteasa a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, daca ne putem astepta la mai multe incidente pe calea ferata, avand in vedere ca incepe sezonul estival si tinand cont de istoricul din ultimul an. “Ma astept la incidente zero. CFR Calatori este creata sa asigure in primul rand securitatea…

- Bolt introduce o funcție prin care trotinetele electrice rasturnate spun „Mulțumesc!” atunci cand sunt ridicate inapoi in poziție verticala. Soluția folosește senzorii incorporați, care evalueaza poziția vehiculului, iar atunci cand o persoana intervine și ridica o trotineta cazuta, sistemul de atenționare…

- „Cu adanca durere in suflet, anunțam trecerea in neființa a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a transmis pe Facebook vicereședintele Ligii Profesioniste de Box din Romania, Plosca Viorel. "Fostul campion dinamovist Rudel…

- Polițiștii germani au luat cu asalt o casa din Niederkassel, Renania de Nord-Westfalia, saptamana trecuta, și apoi au anunțat ca „au prins un pește mare“. Gheorghița Filimon (47 de ani) este acuzat ca ar fi liderul unei grupari de romani specializata in aruncat in aer bancomate, scrie Bild, preluat…

- Un barbat originar din județul Galați este judecat pentru o serie de infracțiuni comise ca „șofer amator” la noi in județ, cand a condus fara a avea acest drept, a incercat sa fuga de polițiști, ba chiar a agresat un om al legii, dar și pentru ca a refuzat recoltarea de probe biologice de sange […]…