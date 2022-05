Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru angajații Kaufland, al doilea cel mai mare lanț de magazine dupa cifra de afaceri. Incepand cu luna iunie, veniturile acestora se vor majora. Ce salariu vor lua? Salarii mai mari pentru angajații Kaufland Venitul mediu brut lunar al salariaților din departamentele Vanzari și Logistica…

- DOCUMENT Restanțele din perioada 2017-2021 la salariile din Invațamant, platite eșalonat in urmatorii 5 ani. In primul an, doar 5% Guvernul emite joi, 14 aprilie, o Ordonanța de urgența privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada…

- Adrian Caciu va fi fața in fața cu Alexandra Pacuraru și va raspunde intrebarilor pe care ni le punem cu toții. Ce se intampla cu pensiile și salariile noastre? Ce biruri noi pune guvernul pe poporul aflat in pragul saraciei? Pentru ce vom plati in plus? Ministrul de Finanțe va explica și ce se intampla…

- Andra, in varsta de 35 de ani, este una dintre vedetele afectate de ceea ce se intampla in Ucraina de 13 zile, de cand a fost atacata de trupele rusești. Vedeta se gandește la cei doi copii ai sai, David și Ema și se roaga ca situația sa nu fie una mai drastica.Andra este printre vedetele care nu a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca se incearca „permanentizarea prezentei” personalului angajat in unitatile medicale pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, prin contracte de munca fara durata limitata. Rafila a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern,…

- „In perioada urmatoare vom discuta despre aceasta posibilitate. Eu cred ca ne vaccinam ca sa ne protejam sanatatea, nu ca sa luam tichete. (...) Nu cred ca in momentul de fata acest tichete mai au un viitor, mai degraba pentru ca discutam despre un mecanism care a fost pus pentru stimularea vaccinarii,…

- Deși Romania nu a ridicat nivelul de alerta, conform declarațiilor ministrului Vasile Dincu, tensiunea exista. Același ministru al Apararii a mai declarat ca exista deja gandite planuri defensive la nivelul NATO. Vizita Secretarului General NATO incearca sa fie un alt semnal de alarma trimis Rusiei.…

- Chiar daca lucrurile nu sunt roz la Gloria Bistrița, echipa subordonata Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, a fost aprobata lista cu salariile angajaților din cadrul clubului sportiv. Directorul are un salariu mai mare decat un șef de instituție publica. Clubul Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Nasaud…