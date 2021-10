Ce se va întâmpla cu persoanele care au primit Johnson & Johnson. Medicul Valeriu Gheorghiță, precizări despre doza booster Doza a treia se administreaza in Romania incepand cu 28 septembrie pentru persoanele care au implinit șase luni de la rapel. In privința persoanelor care au primit vaccinul de la Johnson & Johnson, singurul administrat in doza unica, primele persoane au primit acest ser pe 4 mai și devin eligibile pentru „booster” incepand din 8 […] The post Ce se va intampla cu persoanele care au primit Johnson & Johnson. Medicul Valeriu Gheorghița, precizari despre doza booster first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Head of Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) Valeriu Gheorghita said on Friday that from November 1, those who got the Moderna COVID-19 vaccine as their first vaccination scheme can get half the dose of the vaccine from the same company as a booster shot, agerpres…

- Romania inregistreaza noi recorduri ale vaccinarii azi, 26 octombrie, atat la numarul total al imunizarilor realizate intr-o zi, cat și la numarul persoanelor care au primit prima doza de vaccin anti-COVID. Pana acum, peste șase milioane de romani au fost vaccinați cu schema completa. Peste 150.000…

- Valeriu Gheorghița a anunțat ca in urma recomandarii facute de Agenția Europeana a Medicamentului, CNCAV se va reuni pentru a decide ce se va intampla cu persoanele care au primit schema completa cu vaccinul Moderna. Intr-o conferința de presa organizata marți, coordonatorul CNCAV a precizat ca, foarte…

- 52.815 de romani au fost vaccinați impotriva coronavirusului, la nivel național, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sambata, 9 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Numarul persoanelor care s-au imunizat este in scadere…

- Intrebat de un jurnalist in cadrul unei conferințe de presa susținuta joi la Cernavoda, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca și-a facut a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, fara a oferi alte detalii. „Da, mi-am facut doza a treia”, a precizat Klaus Iohannis, intrebat daca a primit doza de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a explicat in cursul serii de joi, de ce Romania se confrunta din nou cu o criza sanitara, ajungand sa fie inregistrate 12.000 de infectari noi pe zi. Medicul Valeriu Gheorghița face apel la cetațeni cu privire la respectarea regulilor de protecție…

- Jandarmeria scoate la concurs 551 de locuri in Școlile Militare de Subofițeri de Jandarmi. Tinerii ce doresc sa devina jandarmi pot opta pentru Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragașani sau Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni. Persoanele care…

- In ultimele 24 de ore, doar 5.544 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021 pana astazi – atunci au fost imunizate 354 de persoane. Cel mai recent bilant al vaccinarii anti-COVID…