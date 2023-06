Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 26 iunie, ca decizia luata in sedinta conducerii partidului este ca parlamentarii liberali care nu vor vota legea de eliminare a pensiilor parlamentarilor vor fi dati afara din Partidul Național Liberal.„Sunt convins ca veti intreba ce se intampla cu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Ciuca considera ca solutia pentru revendicarile sindicatelor din educatie este legea salarizarii unitare si ca Ministerul Muncii trebuie sa realizeze legea si reforma pensiilor speciale. Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca ii raspunde liderului PSD Marcel Ciolacu, care a propus sistarea negocierilor…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre cat de important este acest aspect pentru Romania. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca, in cazul in care nu va fi facuta reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR, cand va fi premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege…