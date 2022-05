Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, autoritațile anunțau ca proprietarii de autoturisme vechi din Romania care doresc sa le inlocuiasca cu un vehicul neelectric vor avea dreptul la pana la 2.400 de euro. Singura condiție este sa caseze doua mașini mai vechi de 15 ani fiecare. Pentru prima mașina casata aceștia…

- Mașinile care nu polueaza vor primi numere verzi de inmatriculare. Masura va fi pusa in aplicare peste doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial. Posesorii de mașini pur electrice vor primi numere de inmatriculare verzi, anunța Ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acestea se vor diferenția in trafic…

- Peste doua luni, mașinile cu zero emisii vor putea fi identificate mult mai ușor pe șoselele din Romania, avand in vedere ca vor avea numere de inmatriculare cu litere și cifre verzi. Anunțul tocmai a fost facut chiar de ministrul Mediului, Tanczos Barna. Ordinul comun (semnat de ministrul Mediului,…

- Prin programul realizat de fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea, PNR prevede ca pensiile nu pot depași 9,4% din PIB, deși media europeana este mult mai mare, iar pensiile din Romania sunt sub nivelul minim de subzistența. Acest procent a fost combatut inca din primele zile ale guvernarii…

- Clienții Kaufland au parte de noi vești care cu siguranța o sa-i bucure. Majoritatea romanilor așteapta ca aceasta inovație sa vina in prim-plan și in magazinele din țara noastra. Despre ce este vorba și in ce țari vin noile schimbari? Puțini dintre cumparatori se mai gandeau la asta. Anunțul ii privește…

- Romania va trebui sa reporneasca, in regim de forta majora si cu caracter temporar, si centralele termice pe baza de carbune, aceasta solutie tintind dobandirea independentei intr-un termen cat mai scurt, considera ministrul Mediului, Tanczos Barna. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pe 29 octombrie, Parlamentul Romaniei adopta Legea nr. 259/2021, care aproba și pune in aplicare Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind instituirea unei scheme de compensare a consumului de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul de iarna 2021-2022. Legea completeaza cadrul…

- Ministrul Mediului a facut anunțul privind decizia de a interzice centralele termice individuale. Toți romanii care au centrale termice individuale trebuie sa știe acest aspect. Ele vor fi interzise in curand, insa exista și o serie de blocuri care vor fi exceptate de la aceasta lege, a spus ministrul…