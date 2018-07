Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato, cunoscuta actrita si cantareata pop americana a ajuns, de urgența, marti, la spital, la Los Angeles din cauza unei posibile supradoze de heroina. In prezent, starea artistei este stabila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, duminica seara la Romania Tv promisiunile coaliției de guvernare in ceea ce privește legea pensiilor, subliniind ca in spațiul public sunt vehiculate multe minciuni.

- Trustul Intact a facut un anunț important privitor la televiziunea manageriata de catre Mihai Gadea! Toți fanii Antena 3 trebuie sa știe acest lucru.Anunțul vine la o luna dupa ce Intact a luat decizia de a scoate posturilor sale TV din grila „must carry” și de a incheia un parteneriat cu grupul RCS&…

- Romanii care au credite in lei primesc o veste buna, dupa creșterile in rafala inregistrate n ultima perioada de indicele ROBOR. Anunțul vine chiar din partea guvernatorului Bancii Naționale.

- Nu scapam de ploi, Meteorologii au emis, in urma cu puțin timp, avertizari nowcasting de vreme instabila. Acestea sunt valabile in mai multe zone ale țarii, in urmatoarele ore, pana vineri dimineața, la ora 10.00.

- Potrivit Politiei Prahova, doi ploiesteni, un barbat si o femeie, sunt banuiti de inselaciune, respectiv complicitate la aceasta fapta, pentru ca ar fi obtinut un medicament oncologic pe numele unei femei decedate si apoi l-ar fi vandut. Din cercetarile politistilor, barbatul, dupa decesul…

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce în ce mai semnificativa în totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungând la o pondere în PIB de 1%, în 2070, se se arata în Programul de Convergenta

- Guvernul a decis sa modifice legea salarizarii unitare! Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, dupa discuții cu sindicaliștii. The post Guvernul a modificat legea salarizarii unitare! Ce se intampla cu lefurile din sistemul sanitar appeared first on Renasterea banateana .