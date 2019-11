Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei de deratizare care a intervenit in cele doua blocuri evacuate din Timisoara, de unde trei locatari au murit iar alti 17 sunt internati in spital, a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul este acuzat de vatamare corporala, ucidere din culpa si trafic de produse sau substante toxice.

- Ca urmare a cercetarilor extinse in cazul blocului morții, in care au murit doi copilași și mama unuia dintre ei, iar alte 18 persoane, copii și adulți, se afla in spital, a mai fost identificata o locație unde firma de dezinsecție suspectata de a fi la originea nenorocirilor a efectuat o acțiune similara.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au murit 3 persoane se numește Bistim Dera SRL și se recomanda drept o companie care colaboreaza cu multe firme din oraș. “Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte. Cereți numele firmelor multumite de serviciile…

- Ancheta la Timișoara dupa ce in acest sfarșit de saptamana doi copilași de numai 10 zile și trei ani au murit la spital. Astazi și mama copilului de 3 ani, o tanara de 29 de ani a fost gasit moarta. Cu toții locuiau pe strada Mioriței din Timișoara. In plus alte cinci persoane din același […] The post…

- La Timisoara, doi copii – unul de 10 zile si altul de trei ani – dar si o femeie de 29 de ani au murit, aparent din cauza intoxicatiei cu substante folosite in procesul de deratizare si dezinsectie a blocului in care locuiau. Alti doi copii si trei adulti au ajuns la spital, cu dureri de cap, greturi…

- Trei oameni – doi copii si mama unuia dintre ei – au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Potrivit corespondentului [...]

- Intr-o țara in care transplanturile se mențin la minimumul istoric, se inmulțesc cazurile de parinți care ar vrea sa primeasca un semn de la cei care au beneficiat de decizia de a dona. Dupa ce Libertatea a spus povestea Seminei Ferencz, care i-a invitat la nunta fiicei pe cei care au primit organele…