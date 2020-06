Dalai Lama va lansa propriul album muzical (VIDEO)

Albumul de debut pe scena muzicală a unui „artist” nou și original va fi lansat în ziua în care acesta va împlini 85 de ani. Artistul care are curajul de a debuta la această vîrstă venerabilă cu un album în stil New Age intitulat Inner world, nu este nimeni altul decît liderul spiritual al tibetanilor,… [citeste mai departe]