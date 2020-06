Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, critica afirmatia premierului Ludovic Orban ca decizia si anuntul referitoare la deschiderea mall-urilor se vor face cu doar cateva zile inainte, considerand ca acest mod de a actiona denota "lipsa de respect pentru cei care produc". "Cu fiecare…

- Consultantul Silviu Predoiu afirma ca fotografia cu Ludovic Orban petrecand de ziua lui in biroul de la Guvern dovedeste ca s-a incalcat legislatia deoarece in biroul de lucru al prim-ministrului Romaniei nu au ce cauta aparate de fotografiat sau filmat, fiind o zona de securitate clasa I. Silviu Predoiu,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a facut o serie de declarații in cadrul unei scurte conferințe de presa susținuta la Vama Albița cu prilejul intoarcerii cadrelor medicale din vizita in Republica Moldova. Acesta a vorbit despre sezonul estival și...

- Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, ca au existat multe voci care au cerut redeschiderea scolilor, dar in analiza efectuata au fost identificate „foarte multe riscuri”, motiv pentru care s-a luat decizia reluarii cursurilor in septembrie. Premierul a vorbit și despre ce se va intampla cu…

- Luni, 27 aprilie, ministrul Educației, dar și președintele Romaniei, Kluas Iohannis, au anunțat faptul ca școlile vor ramane inchise pana la toamna, in contextul pandemiei de coronavirus. Acum, insa, vine o noua intrebare legata de acest aspect. Ludovic Orban, premierul Romaniei, a facut precizari legate…

- Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, ca au existat multe voci care au cerut redeschiderea scolilor, dar in analiza efectuata au fost identificate „foarte multe riscuri”, motiv pentru care s-a luat decizia reluarii cursurilor in septembrie. Premierul a vorbit și despre ce se va intampla cu…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in...

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a spus ca dupa data de 15 mai, cand va incepe relaxarea treptata a masurilor luate pe timpul pandemiei, hotelurile se vor redeschide și ele. Totuși, o serie de restricții vor ramane valabile.