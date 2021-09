Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca in urma intalnirii cu doi dintre activiștii batuți in Suceava, a decis ca va fi format un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru imbunatațirea SUMAL – sistemul de urmarire a lemnului taiat. „Am avut in aceasta dimineața…

