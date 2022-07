Ce se va alege de stabilitatea economică a Europei? Banca Centrala Europeana a majorat ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro. Aceste decizii, in masura in care […] The post Ce se va alege de stabilitatea economica a Europei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal este parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Unele masuri, cum ar fi creșterea accizelor la alcool și tutun, ar urma sa intre in vigoare din august, in timp ce majoritatea…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Cea mai puternica economie europeana se teme de o „criza economica severa”. De ce? Din cauza penuriei de gaze. Cel putin asa a avertizat Robert Habeck, vicecancelar al Germaniei si ministru al economiei. „In timpul iernii, exista amenințarea unui scenariu in care trebuie impuse efectiv reduceri. In…

- Oamenii care scot bani din buzunar fara sa se gandesca de doua ori, vor avea de suferit. Stabilitatea financiara este critica pentru romani, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu. Zilnic, oamenii sunt expuși la tentații și se pot intinde „mai mult decat le este plapuma". Parerile sunt imparțite. Oamenii…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va majora in iulie, cu 0,25%, rata dobanzii de referinta, iar o noua majorare este programata in septembrie, in cadrul eforturilor de reducere si stabilizare a inflatiei in zona euro. „Inflatia la nivel ridicat reprezinta o provocare majora pentru noi toti. Consiliul Guvernatorilor…

- Partidul National Liberal este singurul mare partid national care promoveaza liberalismul economic si politic si garanteaza stabilitatea guvernamentala, dezvoltarea economica si moderatia in actul guvernarii, a afirmat, marti, presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca.

- Potentialul Romaniei, o tara europeana cu deschidere la Marea Neagra si marginita de Dunare, este incontestabil, iar valorificarea acestui potential depinde de strategii realiste adaptate la noile conditii geopolitice, este de parere ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Inflatia din zona euro a atins un nivel record pentru a sasea luna consecutiv, starnind noi intrebari cu privire la modul in care va reactiona Banca Centrala Europeana. Inflatia in regiunea celor 19 membri care folosesc moneda unica a atins 7,5% in aprilie, potrivit estimarilor preliminare ale biroului…