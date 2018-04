Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa inlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, avertizand ca observa “pregatiri militare periculoase” pentru o agresiune ilegala asupra unui stat suveran. “Continuam…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Potrivit unor informații lansate de Sky News Arab, rusii l-ar fi extras pe al-Assad din Damasc. Bashar al-Assad ar fi parasit palatul sau din Damasc, insotit de un convoi militar rusesc, de teama unor posibile atacuri din partea fortelor aeriene occidentale. Moscova a invitat de mai multe ori fortele…

- Presedintele Donald Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a lansa lovituri aeriene impotriva Siriei, acuzand Rusia ca sustine regimul condus de Bashar al-Assad. Dupa toate probabilitatile, vor fi atacate...

- Tot mai mulți lideri cer pedepsirea celor vinovați pentru presupusul atac cu gaz toxic in care și-au pierdut viața zeci de civili sirieni. Președintele Donald Trump și-a anulat plecarea in America Latina pentru a pregati ceea ce a numit "raspunsul Statelor Unite".

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…