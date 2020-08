Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul actor britanic Jonathan Pryce il va interpreta pe printul Philip, duce de Edinburgh, in sezoanele V si VI ale serialului ''The Crown'', cunoscuta productie difuzata de platforma Netflix despre casa regala britanica, informeaza joi portalul Deadline, citat de EFE. Jonathan Pryce…

- Capitanul Tom Moore a fost numit Cavaler al Marii Britanii de Regina Elisabeta a II-a. Veteranul al celui de-al doilea Razboi Mondial, in varsta de 100 de ani, a devenit recent o celebritate in Regatul Unit, dupa ce a adunat peste 30 de milioane lire sterline pentru Serviciul National de Sanatate.

- Imelda Staunton este a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman. Aceasta va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Citeste si: Netflix…

- Jerry Seinfeld se poate mandri cu performanța ca jucat intr-unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie din toate timpurile. La 66 de ani, comendiantul ramane una dintre cele mai carismatice prezențe din showbiz.

- In 1978, dictatorul roman Nicolae Ceaușescu a ajuns in Marea Britanie intr-o vizita istorica. Era pentru prima oara cand un șef de stat comunist vizita țara. Dar un nou documentar regal a dezvaluit ca Majestatea Sa nu a fost foarte incantata de faptul ca a trebuit sa-i intalneasca pe lider și pe soția…