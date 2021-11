Stiri pe aceeasi tema

- „Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- Guvernul israelian a anuntat vineri o serie de masuri pentru a proteja tara de noua varianta COVID descoperita in sudul Africii și suspectata ca ar putea ocoli parțial raspunsul imunitar generat de vaccinuri, relateaza Afp, citata de Agerpres. Israelul a identificat joi seara primul caz de infectare…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.529, identificata prima data intr-o provincie dens populata din Africa de Sud, a fost detectata intre timp in Botswana, Hong Kong, Israel si Belgia. Cel putin zece tari, inclusiv din Europa, au impus deja restrictii de calatorie pentru sase tari sud-africane.

- Noua mutație sud-africana a coronavirusului a fost decoperita la o persoana care s-a intors in Israel din Malawi. Alte doua cazuri sunt investigate, noteaza Jerusalem Post . Varianta B.1.1.529 a coronavirusului, provenita din Africa de Sud, a fost depistata in Israel. Cele trei persoane infectate sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații monitorizeaza o noua varianta Covid cu numeroase mutații, programand o reuniune speciala vineri pentru a discuta ce ar putea insemna aceasta pentru vaccinuri și tratamente, au anunțat joi reprezentanții organizației, citați de CNBC. Varianta, denumita B.1.1.1.529, a…

- Vorbim despre varianta B.1.1.1.529, care a fost detectata in Africa de Sud in numar mic, potrivit OMS."Nu știm inca foarte multe. Ceea ce știm este ca aceasta varianta are un numar mare de mutații. Iar ingrijorarea este ca, atunci cand ai atat de multe mutații, acestea pot avea un impact asupra modului…