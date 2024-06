Ce se știe despre noul serial Tătuțu de la Pro TV Ce se știe despre noul serial Tatuțu de la Pro TV „Reacția telespectatorilor la CLANUL a fost extraordinara, iar felul in care aceștia au devenit fani ai serialului și au indragit personajele ne-a inspirat sa continuam, dar de aceasta data, sa povestim inceputurile! Impreuna cu Anghel, Lia și echipa din spate, care ne-a devenit familie, demaram o noua producție complexa – imagine, look, locații, haine, recuzita – toate din urma cu 20 de ani, plus alte surprize pe care le veți descoperi pe parcurs. Am dat astazi primul „rec” și abia așteptam sa vedeți rezultatul,” a declarat Delia Mihai, Head of… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Seful serviciului de informatii militare din Ucraina susține ca statele baltice ar putea fi capturate de Rusia in doar sapte zile. Conform The Economist, Vadim Skibitki mai crede ca un raspuns din partea NATO, in eventualitatea unui atac al Rusiei, ar putea veni im zece zille.

- Naomi Moldovan, celebra artista transgender, a murit la varsta de doar 47 de ani! Vestea morții ei a picat ca un trasnet printre vedetele din Romania. Horia Moculescu a reacționat la aflarea veștii ca Naomi a decedat intr-un spital din Germania. In exclusivitate pentru Playtech Știri, compozitorul a…

- Exploatarea infrastructurii operationale din cadrul Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (SNACP) nu produce o crestere a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol, deoarece tehnologia aplicata curent in acest sistem nu este poluanta si respecta optiunile de protectia mediului…

- Ana Baniciu numara zilele pana cand va deveni mama pentru prima oar. Artista este extrem de emoționanta in ceea ce privește momentul in care iși va ține copilul in brațe. Fiica celebrului cantareț, Mircea Baniciu, a fost prezenta la evenimentul Ambasador pentru Acasa, alaturi de soțul ei, Edy Kovacs.…

- Intr-o dezvaluire șocanta, jurnalista de investigație Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus a prezentat inregistrari explozive cu primarița Sectorului 1, Clotilde Armand, aruncand lumina asupra unor presupuse ilegalitați și presiuni masive asupra angajaților. Inregistrarile, difuzate in cadrul emisiunii…

- O noua analiza a expertului Veaceslav Ionița pe tema gazelor naturale a scandalizat, din nou, societatea. „Gazul in Moldova nu este pur și simplu gaz, el mereu a fost o afacere de „succes”, dar ce s-a intamplat in 2023 va intra cu certitudine in manualele de economie”, afirma Ionița. Expertul se intreaba…

- Liderul AUR, George Simion, susține ca este „evident” ca tinerii prefera partidul sau și ca „tinerii s-au saturat și de USR”. El acuza, totodata, „reflexe totalitare” ale PSD și PNL ai caror reprezentanți vorbesc despre reglementarea TikTok. Datele unui sondaj național, realizat in luna martie, arata…