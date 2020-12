Stiri pe aceeasi tema

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii de la Roma, informeaza Agerpres. Pacientul a sosit in țara „in ultimele zile”, impreuna cu partenera sa, intrind in Italia prin aeroportul Fiumicino…

- Cu mai puțin de o luna ramasa pâna la expirarea perioadei de tranziție de dupa parasirea Uniunii Europene de catre Marea Britanie, „monstrul Brexit” și-a facut pentru prima data apariția în public în portul Rotterdam, relateaza Euronews.Mesajul sau: de la 1 ianuarie…

- Cunoscutul lant de hypermarketuri Tesco a afisat la unul din standuri un mesaj revoltator la adresa romanilor, in limba romana. „Avertisment pentru hotii din magazine. Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona”, este afisul care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat luni seara lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei de 14 zile asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.Lista intra in vigoare din 3.11.2020, iar aceasta include 31 de state, printre care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit o noua lista a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Un numar de 30 de state figureaza pe lista galbena, printre care Belgia, Olanda, Franta, Spania si Marea Britanie. Persoanele care sosesc in Romania din unul dintre aceste state vor intra in…

- Aurora Iacomi, o romanca in varsta de 32 de ani din Marea Britanie, a vrut sa ii faca o „farsa” șefei sale, așa ca a decis sa ii toarne detergent in cafea. Femeia a fost condamnata la 10 luni de inchisoare. Anchetatorii și Londra au ajuns la alta concluzie – femeia a facut un asemenea gest pentru ca…