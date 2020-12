Ce se știe despre noua tulpină a Covid-19 din sud-estul Angliei: Se răspândește mai repede Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit organizației, Marea Britanie a transmis informații din studiile in curs privind mutația și OMS va ține la curent statele membre și publicul „pe masura ce va afla mai multe despre caracteristicile acestei variante de virus și despre orice implicații”. Noua tulpina se raspandeste mult mai repede, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

