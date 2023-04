Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Inviere, vremea va fi frumoasa, in mare parte a țarii, cu temperaturi de peste 10 grade Celsius, potrivit datelor transmise de meteorologi, citați de Observator. In Bucuresti, termometrul ar putea indica și mai multe de 10 grade Celsius. In prima zi de Paste temperaturile maxime ajung…

- Anafura este painea sfințita pe care credincioșii o primesc la finalul slujbei și pe care o pot manca doar daca sunt nemancați in acea zi. Și la finalul slujbei care are loc in Noaptea de Inviere se imparte anafura credincioșilor. Anafura din noapte de Inviere a luat denumirea de paști, in numele sarbatorii,…

- Pe masura ce pun la punct ultimele detalii inainte de Sarbatorile Pascale, de la pregatirile ce țin de masa de Paște, pana la bagaje, in cazul celor care urmeaza sa plece in zilele libere, pentru a petrece sarbatorile la munte sau la rude, la țara, departe de agitația marilor orașe, mai toata lumea…

- Trenurile de metrou vor circula dupa un program special in perioada sarbatorii de Paște, au transmis joi, 13 aprilie, reprezentanții Metrorex, intr-un comunicat de presa.Potrivit Metrorex, in zilele de 14, 15, 16 și 17 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat prognoza meteo actualizata pentru Paste. Iata cum va fi vremea in Romania. „Intr-adevar, in noaptea de sambata spre duminica, temperaturile minime la scara intregii țari se vor incadra intre doua pana la 10 grade, iar in Capitala o minima de 7-9 grade. Sambata…

- Vreme capricioasa anunța meteorologii de Paste si de 1 mai, temperaturile fiind mai scazute decat mediile normale in aceasta perioada a anului in mai multe regiuni ale tarii. De asemenea, in unele zone ar putea ploua in noaptea de Inviere.

- Reprezentanții STB SA au transmis, miercuri, programul dupa care vor circula mijloacele de transport in comun, in perioada sarbatorilor Pascale. O linie de tramvai ar uma sa fie disponibila pana la ora 3:00, la intervale de 20 de minute.

- Autobuzele și tramvaiele vor circula vineri și luni, a doua zi de Paște, dupa un program de duminica, a anunțat STB, care a precizat și care va fi programul mijloacelor de transport in comun din București in noaptea de Inviere.