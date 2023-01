Ce se schimbă la facturile de gaze, în 2023. Obligații pentru furnizori Din acest an, facturile de gaze naturale vor trebui sa cuprinda o serie de informații suplimentare introduse de furnizori, potrivit unui decret semnat de presedintele Klaus Iohannis . Este vorba de decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Printre obligațiile furnizorilor de gaze naturale se numara aceea de a informa clienții privind consumul anual, comparativ cu cel din anul trecut. De asemenea, trebuie, in baza acordului scris al clientului final, sa puna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

