O serie de noi prevederi care vizeaza furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au intrat in vigoare incepand cu 1 iulie in baza HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive in cadrul sistemului … Articolul Ce se schimba in noile contracte ale CJAS cu furnizorii de servicii medicale apare prima data in Opinia Buzau .