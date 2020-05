Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, a declarat Ludovic Orban. Deplasarea in afara localitații va fi permisa pentru anumite motive: la serviciu, la rude, a mai spus premierul.

- Premierul Ludovic Orban sustine o conferinta de presa incepand cu ora 20.00, in care va anunta toate masurile de relaxare sociala care vor intra in vigoare pe data de 15 mai. Chiar daca Romania va iesi din starea de urgenta, revenirea la normalitatea se va face pas cu pas. Localitatile aflate in carantina…

- "Daca vom fi la fel de responsabili ca pana acum va exista posibilitate ca in anumite condiții sa fie deschise cabinetele stomatologice, la fel cum, in anumite condiții, din 15 mai, repet, daca noi respectam pana atunci toate restricțiile impuse de noul coronavirus, și frizeriile ar putea fi deschise.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca deschiderea frizeriilor și a cabinetelor stomatologice va depinde de modul in care romanii vor respecta restricțiile impuse de Ordonanțele Militare pana in data de 15 mai.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 47: PNL și PSD se vor…

- Intrebat la Iasi ce vor face hotelierii dupa 15 mai, daca restrictiile de deplasare in afara localtatilor vor fi mentinute, premierul Ludovic Orban a raspuns: "De unde ati tras concluzia ca romanii nu se pot deplasa?". El a anuntat ca restrictiile de circulatie vor fi eliminate in interiorul localitatilor…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis liderilor PNL, marți seara, ca dupa 15 mai va fi ușoara ”relaxare” a restricțiilor.Este posibil sa se deschida frizeriile și saloanele, cabinetele stomatologice, parcurile și spațiile comerciale care au intrare din strada, astfel incat sa se evite aglomerarea in…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incepand cu 16 mai "este cert" ca se vor elimina restrictiile in ceea ce priveste circulatia in interiorul localitatilor, insa a precizat ca deplasarea intre localitati se va face cu anumite restrictii, ce urmeaza sa fie stabilite. "In…

- Restaurantele, barurile și alte categorii de localuri ar putea fi inchise, odata cu instituirea starii de urgența. Premierul Ludovic Orban anunța ca o astfel de decizie este in analiza. „Restaurante, baruri și alte categorii de localuri. Sunt in analiza astfel de masuri. Noi am avut o gradualitate…