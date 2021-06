Stiri pe aceeasi tema

- Noul Contract-cadru din Sanatate intra in vigoare de la 1 iulie. Executivul a aprobat astazi Hotararea pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor…

- Guvernul a aprobat, sambata, Hotararea privind pachetele de servicii si contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale

- Guvernul a aprobat, sambata, Hotararea privind pachetele de servicii si Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii…

- A fost aprobata Hotararea pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. „Maine este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta,…

- Reglementari in sistemul de sanatate aplicabile in trimestrul II al anului 2021 Executivul a aprobat doua acte normative care reglementeaza condițiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul de sanatate in trimestrul II al anului 2021, urmand ca pana la data de 1 iulie 2021 sa fie elaborate și…

- Am notat, vom analiza. Avem 3 ore. Timpul a expirat”. 3 ore pentru aproximativ 45.000 de medici. Acesta este timpul alocat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) negocierilor Contractul-cadru cu reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania. INADMISIBIL! Contractul-cadru (CoCa) ce reglementeaza…

- Executivul a aprobat doua acte normative care reglementeaza condițiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul de sanatate in trimestru II al anului 2021, urmand ca pana la data de 1 iulie 2021 sa fie elaborate și aprobate actele normative necesare pentru punerea in aplicare a unor noi reglementari,…