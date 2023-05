Stiri pe aceeasi tema

- Situație tensionata in jurul centralei nucleare din Zaporijjia: Soldatii rusi ii impiedica pe angajati sa plece impreuna cu familiile lor (armata ucraineana)Soldații ruși ii impiedica pe angajații centralei nucleare ocupate din Zaporijjia, in estul Ucrainei, sa evacueze impreuna cu familiile lor…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.In regiunea Zaporojie continua confruntarile militare intense intre fortele…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat sambata asupra riscului unui „accident nuclear grav” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de forțele ruse in Ucraina, in plina evacuare a unui oraș din apropiere, unde locuiesc majoritatea angajaților, și asupra situației „potențial…

- „Situația din jurul centralei nucleare de la Zaporojie devine din ce in ce mai imprevizibila și potențial periculoasa”, a avertizat șeful agenției, Rafael Grossi, citat intr-un comunicat al AIEA. Experții agenției, care se afla la fața locului, continua sa auda zgomotul bombardamentelor in zona, cel…

- Trupele ruse au depozitat echipamente militare, arme și explozibili in departamentul de turbine al unitații patru a centralei nucleare Zaporojie, potrivit informațiilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza Digi24.ro .

- Intensificarea ostilitatilor in jurul centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei) creste din nou amenintarea unei catastrofe nucleare, avertizeaza seful organismului de supraveghere nucleara al ONU, citat de DPA.