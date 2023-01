Ce se poate plăti cu cardul de energie, anunţul Guvernului Guvernul aloca, in acest an, un sprijin de 1.400 de lei din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile, prima transa in valoare de 700 lei urmand sa fie distribuita in luna februarie, iar urmatoarea in septembrie. Din aceasta suma se pot plati o parte din cheltuielile cu energia, indiferent de natura acesteia: energie electrica, energie termica centralizata, gaze, butelie, lemne pentru foc, pacura, peleti si alte materiale de incalzire, informeaza Guvernul. Cardul pentru energie va ajunge la aproximativ 2,8 milioane de gospodarii vulnerabile, care vor fi ajutate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

