Daca tragi apa la toaleta fara sa lași jos capacul permiți crearea unui nor de particule care poate raspandi infecții, inclusiv coronavirusul, susțin cercetatorii chinezi. Oamenii de știința au calculat ca, dupa ce tragi apa, se creeaza un efect de spray care propulseaza in afara toaletei, pana la inalțimea capului și chiar deasupra acestuia, un... Read More Post-ul Ce se poate intampla daca tragi apa fara sa lași jos capacul de la toaleta apare prima data in TaBu .