Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 octombrie, in județul Neamț se va desfașura Bursa locurilor de munca pentru absolvenți in municipiile Piatra-Neamț și Roman. Organizatorul evenimentului este Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca Neamț, instituția care mediaza cererea și oferta pe piața muncii. La ediția din acest…

- Ești in cautarea unui loc de munca? Avem o veste buna pentru tine: „Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea organizeaza, in data de 14.10.2022, incepand cu ora 09:00, Bursa locurilor de munca pentru absolvenți‟, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM).…

- ■ soprana si profesorul de pian Roxana Nite este stabilita de cativa ani in Scotia, implicandu-se si in nenumarate activitati sociale ■ presedintele Klaus Iohannis i-a coferit Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler ■ Soprana si profesorul de pian Roxana Nite, din Piatra Neamt, stabilita in Scotia,…

- N.Dumitrescu Pe data de 15 septembrie a.c., incepand cu ora 9.00, la Ploiești, la Hotel Best (Bulevardul Republicii nr. 154), va fi organizata o Bursa a locurilor de munca pentru o anumita categorie de persoane, și anume tinerii NEETs. De precizat ca ”tanarul NEET” este definit ca persoana cu varsta…

- Institutul Regional de Oncologie Iași (IRO) revine la Piatra-Neamț, cu testari gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, in cadrul proiectului “ONCOPREV – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” Unitatea Mobila…

- ■ victima, care are de 69 de ani, a cazut cind traversa strada, iar doi tineri au ajutat-o sa ajunga acasa cu cumparaturile ■ la plecare, i-au luat portofelul si bijuterii din aur ■ Doi tineri care s-au dat buni samariteni si au ajutat un barbat cazut pe strada sa ajunga acasa cu cumparaturile, erau…

- ■ un pietrean de 34 de ani a fost depistat in trafic, in localitatea Alexandru cel Bun ■ drugtestul a indicat o valoare pozitiva, la fel ca si etilotestul ■ Un tinar de 34 de ani, din Piatra Neamt, are belele penale dupa ce a fost depistat in trafic si baut, si drogat. S-a intimplat […] Articolul Si…

- ■ astazi, 29 iulie, se marcheaza Ziua Imnului National al Romaniei ■ o alta ceremonie are loc duminica, 31 iulie, la Razboieni ■ Militarii Batalionului 634 Infanterie „Maresal Jozef Pilsudski” din Piatra Neamt vor fi, alaturi de reprezentantii altor institutii, protagonistii a doua ceremonii militare.…