Ce se mai plimbau românii pe șosele acum doi ani: consum zilnic de peste 15 milioane litri de carburanți Consumul de carburant, motorina și benzina, la nivelul unei zile, pe intreaga rețea de drumuri naționale din administrația Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), inclusiv autostrazile, este de aproximativ 15,1 milioane litri sau cel puțin acesta era nivelul in 2019, potrivit datelor Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (Cestrin). La nivelul unui an intreg, vorbim de un total de aproximativ 5,53 miliarde litri. Intre timp, insa, ținand cont ca prețul carburanților a crescut semnificativ, este foarte probabil ca acest consum sa se mai fi micșorat cumva.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

