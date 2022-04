Ce se mai fură în România: Bancomat de criptomonede, sustras dintr-un mall Un bancomat de criptomonede a fost furat dintr-un mall din Timișoara. Hoțul, un tanar de 19 ani, a plecat cu el fara sa dea de banuit. Abia a doua zi proprietarii bancomatului și-au dat seama ca aparatul, in care se aflau 236.000 de lei, lipsește și au anunțat Poliția. Hoțul a fost prins in județul Arad și reținut. Bancomatul a fost furat vineri seara de un tanar in varsta de 19 ani. Acesta a scos aparatul din priza și l-a carat pana la mașina cu un utilaj de transportat paleți. Firma care deținea bancomatul a anunțat dispariția aparatului doar a doua zi. Dupa ce au vazut imaginile de pe camerele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bancomat de criptomonede a fost furat dintr-un mall din Timișoara. Hoțul, un tanar de 19 ani, a plecat cu el fara sa dea de banuit. Abia a doua zi proprietarii bancomatului și-au dat seama ca aparatul in care se aflau 236.000 de lei, lipsește și au anunțat Poliția. Hoțul a fost prins in județul Arad…

- Un bancomat pentru schimbul de criptomonede a fost luat furat dintr-un mall din Timișoara, hoțul reușind sa obțina astfel 236.000. Polițiștii au dat repede de urmele lui și au gasit aparatul cu mai mult de jumatate din bani in el, o alta mare parte din suma fiind ingropata in curtea casei infractorului.…

- Un tanar de 19 ani a fost depistat in localitatea Vinga din judetul Arad, dupa ce, vineri, a furat un bancomat de cryptomonede dintr-un mall din Timisoara. Prejudiciul in acest caz este de 286.000 de lei, din care 50.000 de lei reprezinta valoarea bancomatului care a fost abandonat pe camp cu o parte…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis au depistat sambata un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara.''In fapt, astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, in jurul orei 21,00, din…

- *IPJ TIMIȘ* Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au depistat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bamcomat de cryptomonede din Timișoara. In fapt, astazi, 9 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…

- Un politist din cadrul IPJ Cluj a fost retinut dupa ce ar fi fost prins furand produse dintr-un magazin in timp ce era imbracat in uniforma, el fiind acum cercetat penal si disciplinar in legatura cu aceasta fapta, a informat miercuri IPJ Cluj. „La data de 5 aprilie 2022, in jurul orei 11.00, Politia…

- Traficul de migranti ilegali continua la granita de vest a tarii Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Traficul de migranti ilegali continua la granita de vest a tarii. Politistii de frontiera au descoperit doi cetateni indieni…

- Dosar penal pentru furt calificat pe numele unui barbat de 44 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat scule in valoare de 10.000 de lei de la o firma pentru care a fost angajat in trecut. Individul a fost arestat preventiv.