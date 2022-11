Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 29 și 35 de ani, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida au fost arestați preventiv la data de 4 noiembrie, pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune. Prejudiciul total este de aproximativ 25.000 de lei. In cursul zilei de…

- Doi barbați, de 29 și 35 de ani, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune. Prejudiciul total este de aproximativ 25.000 de lei. La data de 3 noiembrie a.c, cei doi au fost…

- Un nou accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, dupa ce un șofer neatent nu s-a asigurat la schimbarea direcției de deplasare și a intrat in doua autoturisme care erau oprite, pentru schimbarea direcției de deplasare spre stanga. Doua persoane au ajuns la spital. „Apelul de…

- Grupare specializata in furturi din auto prin metoda ”intepare roata”, identificati si prinsi de politistii buzoieni. La sfarsitul lunii septembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au intocmit si inaintat referatul cu propunerea…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri, pe centura Valcele-Apahida a municipiului Cluj-Napoca si in care au fost implicate patru autoturisme, informeaza Agerpres. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe centura…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:20, in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale, mai multe echipaje…

- Doi tineri de 23 și 24 de ani, locuitori ai municipiului Balți, sunt cercetați penal pentru savarșirea mai multor furturi din locuințe. Pe parcursul lunilor aprilie - septembrie curent, aceștia ar fi comis in nordul țarii cel puțin 8 furturi.

- Un accident rutier grav, cu doua mașini implicate, a avut loc sambata, 10 septembrie, pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca. Accidentul a fost soldat cu doua victime.Doua ambulanțe, una SMURD și cealalta SAJ, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Oașului din Cluj-Napoca.In urma…