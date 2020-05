Ce se întîmplă în corpul tău dacă bei suc de rodie Se poate spune fara a exagera ca rodia este un fruct minune. Este bogat in vitamine, antioxidanti, dar si calciu, potasiu si fier, de aceea este indicat sa il incluzi in alimentatia ta. Fie ca il consumi in stare naturala sau sub forma de suc, acesta iti va aduce numai beneficii. Rodia are de trei ori mai multi antioxidanti decit orice alt aliment bogat in antioxidanti. Aceste substante ii confera Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

