Ce se întîmplă în corp dacă mînînci usturoi cu miere Stim deja ca usturoiul este considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente, insa in combinatie cu mierea de albine naturala, efectul sau este potentat. Potrivit specialistilor, combinatia dintre usturoi si miere consumata pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sanatate, transmite timpul.md. De ce sa mananci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere e Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din cadrul Word Wildlife Fund (WWF) și din cadrul a trei institute de cercetare din Brazilia au descoperit mercur in peștii din sectorul de nord al fluviului Amazon. Studiile au fost realizate cu teste preluate de la peste 400 de pești colectați din cinci regiuni din Amapa, la granița…

- Iata reteta care va ajuta sa va preparați un leac natural, de 10 ori mai eficient decat antibioticele: Ingrediente necesare: – ½ ceașca de miere de albine – ¼ cana oțet din cidru de mere – usturoi – ½ cana de apa. Mod de preparare: Usturoiul zdrobit și toate celelalte ingrediente se amesteca, se pun…

- Usturoiul este o leguma și in același timp un condiment folosit la foarte multe preparate. In aproape orice fel de mincare merge și da un gust deosebit. Dar te-ai gindit ce se intimpla in organism atunci cind mininci usturoi in fiecare zi? Conform studiilor, compușii activi din usturoi scad tensiunea…

- Șeful Departamentului IT al Partidului Democrat (PDM), care activa pe vremea lui Vlad Plahotniuc și a fost reținut in urma perchezițiilor de la fostul sediu al democraților, ramine in arest pentru 30 de zile. Curtea de Apel Chișinau a respins astazi, 13 iulie, recursul depus de avocați, care au cerut…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca simbata și duminica, 04-05 iulie, a.c., circulația transportului public municipal, troleibuze și autobuze, va fi organizata in regim obișnuit, cu activitate pe parcursul intregii zile. Totodata, menționam ca primarul general, Ion Ceban, a solicitat operatorilor…

- Conform prognozelor astronomilor, pe 4 iulie 2020 va avea loc un eveniment ceresc rar și unic, cunoscut sub numele de Parada planetelor. Toate planetele din Sistemul Solar - Mercur, Venus, Pamint, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, plus planeta pitica Pluton — se vor alinia pe o parte a stelei…

- Plajele din Zatoka, iubita de mulți locuitori ai Moldovei, sint acum practic pustii, iar pe aleea principala a localitații, antreprenori și comercianți sint mai mulți decit turiști. Despre aceasta scrie odessa-life.od.ua, menționind ca, potrivit "hotelierilor" locali, sezonul estival din acest an a…

- Piețele și centrele comerciale din capitala ramin pina cind inchise, chiar daca unele restricții au fost ridicate de catre autoritați. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban in cadrul ședinței primariei capitalei, Ion Ceban. De asemenea, saloanele de frumusețe și frizeriele nu sint deschise…