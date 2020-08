Ce se întîmplă cînd tratezi părul cu levănțică Levantica, mirosul specific din dulapul bunicii. Dar lista beneficiilor acestei plante este mult mai lunga, avand in vedere ca ea poate fi folosita, sub forma de ulei sau tinctura, la fabricarea parfumurilor, dezinfectantelor, sau la ameliorarea starilor de neliniste. Iata cateva dintre intrebuintarile lavandei: Putin ulei aplicat pe tampe si masat indeparteaza treptat durerea de cap. Fol Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Sanatații din regiunea siberiana unde Alexei Navalnii este spitalizat au anunțat vineri dupa-masa ca un laborator al poliției a descoperit o substanța chimica de natura industriala in parul și pe mainile criticului Kremlinului, transmite Reuters. Purtatorul sau de cuvant a relatat,…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 430.289 de morti in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale. Peste 7.794.930 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei,…

- Sute de oficiali electorali din Rusia avertizeaza asupra riscului raspandirii noului coronavirus si refuza sa participe la organizarea referendumului constitutional menit sa-i permita lui Putin sa ramana la putere pana in 2036, relateaza Reuters.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, în cadrul unei întâlniri cu reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Sanatatii, Federatiei Române de Fotbal si Ligii Profesioniste de Fotbal, ca nu se pune în discutie prezenta spectatorilor în…

- O firma de IT din India, putin cunoscuta, a oferit clientilor sai servicii de hacking, pentru a spiona timp de sapte ani peste 10.000 de conturi de email apartinand unor oficiali guvernamentali europeni, unor magnati ai jocurilor de noroc din Bahamas si unor investitori cunoscuti din Statele Unite,…

- Lanțul de retail Annabella va deschide, pana la finalul acestui an, cel puțin trei magazine, urmand sa ajunga la 79 de unitați. Compania romaneasca este in cautare de angajați și de producatori romani cu care sa colaboreze, iar investițiile de anul acesta vor viza canalele de vanzare online și livrarile…

- In calitate de manager sau administrator al unui business, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, grija ta principala trebuie sa fie, pe langa obținerea profitului, bunastarea angajaților. In orice afacere, factorul uman este cel mai important, intrucat oamenii iți ofera, practic, timpul…

- Mașinile lasate cel puțin șase luni pe domeniul public vor putea fi ridicate de autoritați, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Parlament. De asemenea, autovehiculele inmatriculate in strainatate pot fi incluse in categoria vehiculelor fara stapan Anterior acestei legislații, termenul…