Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la un post TV, cum vede actualul context medical in al patrulea val al pandemiei, Emilian Imbri a explicat: „Este firesc ce se intampla, adica este normal ce se intampla pentru ca ne așteptam. Eu am spus de multe ori, și imi place sa repet, ca pandemia și nivelul, și intensitatea o creeaza…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca orice punte de negociere intre premierul Florin Cițu și USR-PLUS s-a rupt in momentul in care, chiar inaintea ședinței de coaliție, Cițu a amenințat ca va informa cancelariile occidentale despre faptul ca USR-PLUS va depune moțiune de cenzura impotriva propriului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, declara ca profesorii care nu sunt vaccinati nu vor fi obligati sa plateasca testele, el explicand ca "orice cetatean al acestei tari are dreptul sa fie testat fara sa plateasca in momentul in care acuza cele mai mici simptome specifice". In ceea ce priveste acele…

- In ultima vreme, tot mai multe produse au fost scoase de la vanzare, fiind contaminate cu oxid de etilena. Inclusiv Lidl Italia s-a confruntat cu astfel de probleme, retragand mai multe produse. Efectele acestei contaminari pot fi daunatoare sanatații in cantitați mari. De curand Lidl a mai anunțat…

- Deputatul PSD și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra pericolului la care este expusa societatea romaneasca prin organizarea unor festivaluri mari. „Vedeți ce se intampla pe la festivalurile acestea in momentul de fața”, puncteaza Rafila. Citește și: ANALIZA…

- Ines Nerina a fost diagnosticata in urma cu patru ani cu diabet tip 1 insulino-dependent. Viața ei s-a schimbat complet din acel moment și a simțit ca persoanele care au aceasta boala nu beneficiaza destul de mult sprijin medical și emoțional, motiv pentru care a creat o intreaga comunitate prin care…

- Sportiva nord-americana Pamela Ware, in varsta de 28 de ani, este prima sportiva de la la aceasta editie a Jocurilor Olimpice care este notata cu 0.0. Canadianca a ratat complet exercitiul din semifinalele concursului de sarituri in apa.

- Reformele, ca si revolutiile, in plan uman, trebuie facute din perspectiva celor mai saraci cetateni, a defavorizatilor, a lovitilor de soarta, iar in plan economic din perspectiva firmelor mici si mijlocii, a clasei de mijloc. Nu stiu ce sa cred despre Florin Citu. S-ar parea, dupa frecventa aparitiilor…