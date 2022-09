Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP. ‘Ministerul rus al Apararii,…

- Armenia a declarat miercuri (14 septembrie) ca exista riscul ca ciocnirile sangeroase cu Azerbaidjan sa devina razboi, cerand marilor puteri sa acorde mai multa atenție unei situații grave despre care spunea ca ar putea duce la un alt conflict major in fosta Uniune Sovietica. Armenia și Azerbaidjan,…

- La 24 februarie 2022, Vladimir Putin declanșand razboi impotriva Ucrainei a crezut ca poate folosi energia ca o arma contra Europei, dar, s-a inșelat, iar aceasta s-a intors ca un bumerang asupra Moscovei. Odata cu oprirea livrarilor de gaze naturale ale Rusiei catre UE, țara sa a ajuns intr-o fundatura…

- Șeful administrației de ocupație din Crimeea, Serghei Aksyonov, și așa-numitul președinte al Dumei de Stat a Crimeei, Vladimir Konstantinov, au parasit peninsula in noaptea de 17 august și nu se vor mai intoarce. Informația a fost transmisa de Channel 24, citand surse din serviciile de informații. Publicația…

- Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, susține ca romanii care nu s-au recenzat nu vor primi amenda, ei vor fi numarați in baza de date a recensamantului, daca exista suficiente dovezi ca au fost prezenți timp de 12 luni in Romania. Pe de alta parte, el a precizat ca nici…

- Taxele pentru studiile la contract au crescut pentru ca trebuie sa corespunda cheltuielilor pe care le suporta universitatea. O precizare in acest sens a facut rectorul Universitații Tehnice din Moldova (UTM), Viorel Bostan, in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4. Șeful de la UTM a accentuat…

- Au trecut 154 de zile de cand a inceput razboiul din Ucraina. De atunci și pana azi, se trage, cad bombe, mor oameni. In urma cu cateva ore, in Bakhmut din regiunea Donețk, armata rusa a lovit un hotel și, conform informațiilor preliminare, sunt morți și raniți. Nu se știe, inca, numarul acestora. Informația…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „el (Johnson) nu ne place” și a mai specificat „nici noua nu ne place de el”! Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca demisia premierului britanic nu ii ingrijoreaza prea mult. Kremlinul a declarat joi ca premierului britanic…